Noelia Marzol se encuentra en el ojo de las críticas luego del video subido de tono que compartió con su marido y en el que también se encontraba presente su pequeña hija. En las últimas horas compartió un descargo, pero no fue suficiente y decidió ir por más subiendo un material audiovisual en sus historias.

"Voy a subir esto porque la verdad ya me tienen re podrida", comenzó diciendo en el inicio. Además, dejó en claro que ella no tuvo problemas en subir el material debido a que ella sabía cuál era el contexto del video y también destacó que toda la familia se encontraba presente.

"Me chupa un huevo, opinen lo que quieran. Ahora que una licenciada esté haciendo un diagnóstico de mi hija que esté asociado a abuso infantil por un video de diez segundos, sin conocer el contexto, sin conocer y haber evaluado a mi hija y cómo es la crianza de esa persona, no lo voy a permitir", comentó de manera furiosa.

Noelia Marzol se hartó de las críticas por su video en la pileta ¡Se hartó! Noelia Marzol volvió a estallar en redes tras el polémico video La artista y bailarina compartió el nombre de la profesional que expresó esto en sus redes y dejó en claro que "deja entrever que mis hijos no conocen los límites. Me parece que hace un diagnóstico demasiado apresurado, siendo que lo único que vio fueron diez segundos de un video descontextualizado".