Fuerte repudio a una famosa conductora por un polémico video junto a su marido y su hija: "Nos dejas..."

La presentadora se mostró en la pileta muy juntos con su pareja. En búsqueda de "un momento de lujuria", la mujer hizo una insólita petición.

El inicio del 2026 no fue todo paz y relax para Noelia Marzol. Lo que pretendía ser una humorada sobre las dificultades de la maternidad terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza. La conductora quedó en el ojo de la tormenta tras publicar un video en sus historias de Instagram que muchos tildaron de "desubicado" frente a la presencia de su hija Alfonsina.

En las imágenes, se ve a Marzol disfrutando de un día de verano en la pileta de su casa junto a su marido, el exfutbolista Ramiro Arias. Sin embargo, lo que encendió la mecha fue la actitud de la pareja frente a la pequeña: mientras Arias se mostraba muy cercano al pecho de la actriz, ella le pedía a su hija que se retirara para poder estar a solas.

"Imposible tener un momento de lujuria" El video muestra a Noelia dirigiéndose directamente a la niña con frases que no tardaron en viralizarse. "Alfi, ¿nos dejás a papá y mamá un ratito solitos?", se le escucha decir, para luego exclamar: "Dejános un rato tranquilos". Por si quedaba alguna duda de la intención del posteo, Marzol acompañó la grabación con un texto tajante: "Imposible tener un momento de lujuria".

Aunque la intención de la bailarina suele ser mostrar con humor el "lado B" de la crianza, esta vez el tono de la broma no cayó nada bien en su comunidad de seguidores, quienes consideraron que la situación cruzó un límite ético y de privacidad infantil.

El duro descargo de las redes sociales La reacción en las redes sociales fue inmediata y mayoritariamente negativa. Los usuarios de X e Instagram cuestionaron la decisión de la pareja de filmar y exponer a la menor en una situación con connotaciones adultas.