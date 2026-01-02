El desgarrador mensaje de Nancy Dupláa por una muerte que la golpeó de cerca

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para expresar su dolor por una pérdida cercana y dejó un mensaje que conmovió a colegas y seguidores.

El mundo de la ficción argentina atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Pablo Lago, reconocido guionista y creador de algunas de las historias más recordadas de la televisión. Tenía 56 años y falleció en la ciudad de Mar del Plata.

La noticia fue confirmada este jueves 1 de enero por Argentores a través de sus redes sociales, entidad que nuclea a autores y autoras y que destacó su valioso aporte al audiovisual nacional. Rápidamente, el anuncio generó repercusión y mensajes de despedida por parte de colegas y figuras del medio.

Pablo Lago Pablo Lago murió a los 56 años. Instagram Argentoresnacional. Lago dejó una marca indeleble en la pantalla chica con ficciones que se convirtieron en verdaderos clásicos, como Locas de amor, Trátame bien y Lalola.

Una de las voces que se sumó al homenaje fue la de Nancy Dupláa, quien compartió con él el trabajo en la serie La Leona. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para despedirlo con un mensaje cargado de emoción, en el que recordó el fuerte lazo creativo que los unió.