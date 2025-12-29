Cecilia falleció en su vivienda a los 94 años y la noticia fue confirmada por las autoridades locales.

En las últimas horas se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Cecilia Giménez, quien alcanzó fama mundial por arruinar la obra del Ecce Homo de Borja. La noticia fue confirmada por Eduardo Arilla, alcalde de la localidad donde residía la mujer.

Giménez murió en la Residencia de Tercera Edad Hospital Sancti Spiritus de Borja, donde vivía desde hace años: "Perdemos a una persona muy querida en el pueblo", señaló el alcalde a la agencia EFE. Arilla la definió como una mujer de “bondad inmensa”, con una vida "dura" y una fortaleza notable para soportar la presión mediática generada por el fenómeno del Ecce Homo.

Falleció Cecilia Giménez, la mujer que consiguió fama mundial por el Ecce Homo de Borja Falleció Cecilia Giménez, la mujer que alcanzó fama mundial por arruinar el Ecce Homo de Borja La restauración fallida provocó una reacción global sin precedentes y colocó a la ciudad española de Borja en el centro del mapa cultural y turístico internacional. La obra original, pintada por Elías García a comienzos del siglo XX, había pasado prácticamente inadvertida hasta que en 2012 la intervención de Giménez, motivada por el deterioro visible de la pintura, se difundió en medios de comunicación de todo el mundo