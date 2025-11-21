Se filtró un último capítulo de la serie Friends que seguro no conocías: dónde y cómo verlo
Ross, Rachel, Monica, Chandler y Phoebe cuentan una historia completamente nueva en un capítulo de Friends que nunca salió a la luz.
Han pasado más de dos décadas desde que la comedia Friends cerró su telón con un episodio final visto por más de 52 millones de personas solo en Estados Unidos. Aunque las vidas de Ross, Rachel, Monica, Chandler y Phoebe se resolvieron, faltaba la conclusión definitiva de uno de sus protagonistas.
El capítulo final de Friends más oculto
Ahora, conmemorando dos décadas de su lanzamiento, la secuela menos conocida de la serie ha resucitado con una sorpresa: la liberación de episodios nunca antes vistos. Estamos hablando de Joey, el spin-off estrenado en 2004 y enfocado exclusivamente en el personaje de Matt LeBlanc.
La serie narraba el periplo de Joey Tribbiani, quien abandonaba Nueva York para relanzar su carrera actoral en Los Ángeles. El reparto se completó con Drea de Matteo como su impulsiva hermana Gina y Paulo Costanzo interpretando a su joven sobrino, Michael. La producción contó con la misma expertise de guionistas y productores de la tira original.
El estreno generó una enorme expectativa, atrayendo a 18,6 millones de espectadores con su episodio piloto. Sin embargo, el interés decayó rápidamente y la cadena NBC sacó el programa de su programación regular para luego cancelarlo a mitad de su segunda temporada. La buena noticia es que, justo a tiempo para su vigésimo aniversario, la serie completa, incluidos esos episodios inéditos, fue subida al canal oficial de YouTube.
La pobre acogida del proyecto motivó diversas reflexiones sobre los errores creativos. Kevin S. Bright, productor ejecutivo y director de Friends, fue lapidario en 2006, señalando que la transformación del personaje fue el punto de quiebre: "En Friends, Joey era un mujeriego, pero disfrutábamos de sus hazañas. Era un buen amigo, un tipo con el que sabías que podías contar".