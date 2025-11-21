Se filtró un último capítulo de la serie Friends que seguro no conocías: dónde y cómo verlo

Ross, Rachel, Monica, Chandler y Phoebe cuentan una historia completamente nueva en un capítulo de Friends que nunca salió a la luz.

La sorpresa de Friends a sus fanáticos a más de 20 años del capítulo final. / IMDB

Han pasado más de dos décadas desde que la comedia Friends cerró su telón con un episodio final visto por más de 52 millones de personas solo en Estados Unidos. Aunque las vidas de Ross, Rachel, Monica, Chandler y Phoebe se resolvieron, faltaba la conclusión definitiva de uno de sus protagonistas.

El capítulo final de Friends más oculto Ahora, conmemorando dos décadas de su lanzamiento, la secuela menos conocida de la serie ha resucitado con una sorpresa: la liberación de episodios nunca antes vistos. Estamos hablando de Joey, el spin-off estrenado en 2004 y enfocado exclusivamente en el personaje de Matt LeBlanc.

Friends fue protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Foto: Archivo La serie Joey estrenó 8 episodios que nunca se emitieron en EE. UU. y ahora están online. Archivo MDZ La serie narraba el periplo de Joey Tribbiani, quien abandonaba Nueva York para relanzar su carrera actoral en Los Ángeles. El reparto se completó con Drea de Matteo como su impulsiva hermana Gina y Paulo Costanzo interpretando a su joven sobrino, Michael. La producción contó con la misma expertise de guionistas y productores de la tira original.

Todo lo que gire alrededor de la historia de Friends es considerado una joya. Foto: Archivo El productor de Friends criticó que convirtieron a Joey en un personaje "patético y deprimido". Archivo MDZ El estreno generó una enorme expectativa, atrayendo a 18,6 millones de espectadores con su episodio piloto. Sin embargo, el interés decayó rápidamente y la cadena NBC sacó el programa de su programación regular para luego cancelarlo a mitad de su segunda temporada. La buena noticia es que, justo a tiempo para su vigésimo aniversario, la serie completa, incluidos esos episodios inéditos, fue subida al canal oficial de YouTube.