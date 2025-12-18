Se filtró el acuerdo económico entre Araceli González y Adrián Suar: "El conflicto entre ellos comienza cuando..."

El enfrentamiento que desde hace años rodea la relación entre Araceli González y Adrián Suar volvió a instalarse en la agenda del espectáculo, impulsado por nuevas declaraciones que aportan otra mirada sobre una de las separaciones más comentadas del medio.

Esta vez, fue Adrián Pallares en Sálvese Quien Pueda quien sumó datos reveladores y puso el foco en aspectos que, según aseguró, explican por qué el conflicto nunca terminó de cerrarse.

El periodista repasó detalles poco difundidos del quiebre y sostuvo que, pese al paso del tiempo, el tema sigue generando tensiones. Las recientes apariciones públicas de Araceli, visiblemente movilizada y con lágrimas frente a cámara, volvieron a despertar empatía y reavivaron el debate. "Ver llorar a una persona siempre conmueve", expresó Pallares.

Sin embargo, el comunicador advirtió que detrás de la emoción expuesta hay un trasfondo más profundo. Al avanzar en su análisis, remarcó que la raíz del conflicto excede lo sentimental y apunta a otro tipo de diferencias. "Esto no tiene que ver con el amor, tiene que ver con la plata", sentenció Pallares, dejando en claro que las disputas económicas habrían sido determinantes y que, aún hoy, continúan marcando la relación entre ambos.

Según detalló Adrián Pallares, el punto de quiebre más fuerte se habría producido cuando el hijo de la pareja alcanzó la mayoría de edad: "El conflicto entre ellos comienza cuando Toto cumple 18 años. A partir de ahí, Adrián deja de pasarle el dinero que le corresponde por la cuota alimentaria, porque es mayor de edad, y se lo empieza a pasar a su hijo".

En ese contexto, el periodista sostuvo que Araceli intentó resolver una cuestión pendiente vinculada a Polka. "Entonces, a partir de ahí, que esto fue en 2018, 2019, ella que se había quedado con un 5 % de Polka, se lo ofrece a Adrián para que lo comprara. En ese momento, Adrián le dice 'mirá el dueño mayoritario de Polka hoy es el Grupo Clarín, así es que ofréceselo a ellos'", contó el comunicador.

"Entonces, aparentemente, estaría ese tire y afloje. Y ese 5 %, según los cálculos, eran cinco, seis millones de dólares", explicó Pallares.

Finalmente, el comunicador puso el foco en el paso del tiempo y en cómo esa porción accionaria perdió valor: "Hace 23 años se separaron. Hicieron la división de bienes, ella se llevó un dinero importante que le correspondía porque eran bienes gananciales pero bueno, ella se quedó con ese 5 % y, aparentemente, nunca se lo pudo vender a nadie, se lo quedó ella. Y hoy, el 5 % de Polka la verdad que no vale nada".