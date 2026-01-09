Tras unos días de ensueño en Punta del Este, surgen versiones que vinculan al polista francés con una mujer inglesa durante su estadía en Italia.

"Es mujeriego", exclamaron hace un tiempo atrás, y la noticia que se esperaba llegó tiempo antes. Lo que parecía ser el inicio de un vínculo, podría haberse transformado en una pesadilla mediática para Zaira Nara. A pocos días de mostrarse en las playas de Uruguay, nuevas informaciones provenientes del viejo continente ponen en jaque el vínculo con el multimillonario Robert Strom.

¿Qué hizo Robert Strom? Embed - Se confirmó el lado más oscuro de Robert Strom que podría romper el corazón de Zaira Nara: "Lo vieron con..." Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en el ciclo Puro Show, el idilio sufrió un golpe inesperado apenas el polista abandonó suelo sudamericano. Strom partió rumbo a Europa el fin de semana pasado, con una escala técnica en Francia antes de aterrizar en Italia para cumplir con sus compromisos deportivos.

El objetivo del viaje era participar en el prestigioso Italia Polo Challenge 2026, un torneo de cuatro días celebrado en la exclusiva localidad de Courmayeur. Sin embargo, el foco de atención se desvió rápidamente de los caballos a los pasillos del hotel donde se hospeda.

"Es un torneo público, pero lo que no es público es lo que pasó después en el hotel", disparó Iglesias, basándose en el testimonio directo de una pareja conocida suya que se aloja en el mismo recinto.

La "tercera en discordia" Ya no se esconden: Zaira Nara y Robert Strom muy juntos en una fiesta en Uruguay La información, que ya había sido preavisada por el periodista Gustavo Méndez en La Posta, cobró fuerza con los detalles aportados por Iglesias. Según los testigos presenciales, Strom no estaría sufriendo la soledad de la distancia.