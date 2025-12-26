Salud de Christian Petersen: el esperanzador dato que brindó su familia tras la falla multiorgánica

Luego de la descompensación sufrida mientras escalaba en la Patagonia, la familia de Christian Petersen confirmó que ya respira por sus propios medios.

El mundo de la gastronomía y el espectáculo permanece en vilo, pero finalmente llega una luz de esperanza. Este viernes 26 de diciembre, en medio de un clima de absoluto silencio y cautela, el entorno íntimo de Christian Petersen rompió el hermetismo para brindar detalles sobre su evolución.

Tras días de angustia extrema, un allegado al reconocido cocinero dialogó con el ciclo A la tarde y confirmó que el cuadro crítico empieza a revertirse, trayendo un alivio necesario para sus seguidores.

petersen christian La falla multiorgánica diagnosticada inicialmente mantuvo en alerta a toda la comunidad gastronómica. Archivo MDZ La pesadilla comenzó cuando el jurado de los certámenes de cocina más importantes de la TV sufrió una descompensación de urgencia mientras realizaba una expedición en el volcán Lanín. El único informe sanitario que se había hecho público hasta el momento mencionaba una falla multiorgánica, término que generó una ola de rumores y preocupación en redes sociales por la vida del empresario gastronómico.

Recuperación en marcha: Christian Petersen evoluciona favorablemente en la clínica los-chats-de-un-familiar-de-christian-petersen-captura-a-la-tarde-america-ECGS2DPSI5HOFB2T3IBDL63RUA Christian Petersen se encuentra estable y ya respira sin asistencia tras su grave crisis de salud. Captura TV Afortunadamente, las últimas noticias son mucho más optimistas. Según el testimonio recogido por el programa que conduce Karina Mazzocco, la mejoría se sostiene desde el inicio de la semana. “Christian está mejor desde el domingo. Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando”, revelaron desde su círculo para disipar los temores de un desenlace fatal.

los-chats-de-un-familiar-de-christian-petersen-captura-a-la-tarde-america-5FNNUKJU4RHCLIKMPK3XIYNJEU El entorno del cocinero pidió respeto a la prensa y solicitó que no se generen versiones falsas. Captura de TV No obstante, el hermetismo sigue siendo la regla de oro para los Petersen. La fuente consultada fue categórica al solicitar cautela a los medios de comunicación y evitar la difusión de datos no chequeados que puedan lastimar a los seres queridos del chef. “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”, sentenció el allegado.