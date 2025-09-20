Rusherking fue escrachado en redes por una conocida influencer y generó polémica: "Un loco el tipo este"

Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking , es uno de los artistas urbanos más escuchados de la escena argentina. Se destacó primero en batallas de freestyle y alcanzó notoriedad masiva con el remix de “Además de mí”, que llegó al primer lugar del Argentina Hot 100.

Desde entonces, el trapero fue sumando hits y colaboraciones con figuras del género, María Becerra, Tiago PZK, Lit Killah, entre otros, y amplió su sonido hacia géneros como la cumbia y la bachata en distintos proyectos. En los últimos meses viene anunciando cambios artísticos y proyectos nuevos, lo que lo mantiene en la agenda musical y mediática.

Aunque también, el artista ha tenido sus escándalos si de romances se trata, como fue el caso de Eugenia "la China" Suárez y en este último tiempo, su separación con Ángela Torres , con la que mantuvo un vínculo amoroso por más de un año.

En las últimas horas, una influencer que ha tomado repercusión mediática, decidió escracharlo en redes sociales mediante una captura de Instagram, donde se lee una conversación con tintes sexuales.

Se trata de La Cuerpo, ya reconocida por haber publicado mensajes de alto voltaje con Mauro Icardi hace unos meses. Ahora, la mujer trans posteó en sus redes los supuestos mensajes con Rusherking y levantó polémica.

Imagen de WhatsApp 2025-09-16 a las 11.05.57_3a370d35 Rusherking y La Cuerpo. Créditos: Captura Instagram / jazminlacuerpooficial1

En la captura publicada, Salinas escribió: "Un loco el tipo este, yo estaba con mi marido en Chile, amor 0 código". En los mensajes, el artista pareciera haber respondido con un emoji, y acto seguido responder con un "Yendo a Chile reina a lo que quieras".

Luego del suceso, la polémica creadora de contenido expresó que el cantante había eliminado los mensajes. y la veracidad de los mismos fue cuestionada en las diversas plataformas sociales:

"No me agrada el re pelotu* de rusherking pero dale esos chats son re falsos, la mina ésta invento que se cogi* a media argentina un poco más", "ahora si se fue mundial", "El traba este no para de falsificar chats con tal de un poco de atención".