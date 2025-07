Rosmery Maturana destrozó a Alberto Fernández y sacó a la luz una intimidad: "Le escapás al agua y al jabón"

También, expresó nunca haber estado con Javier Mile i de manera íntima y que su relación se limitó a la amistad y habló de su rol como asesora de imagen: "A Javier lo conozco hace mucho. Yo nunca trabajé con él, solo lo asesoré por una cosa nuestra en todo el año de campaña electoral, pero no soy del partido ni nada, es algo particular".

Rosmery Maturana 2.jpg Rosmery Maturana, la exasesora de imagen de Javier Milei. Créditos: Instagram Oscurita_1

Lo que más llamó la atención fue su relación con Alberto Fernández, que escaló hasta la intimidad: “ Tuve un touch and go con Alberto antes de que sea candidato. Fueron cuatro veces y se cortó porque me fui a Buzios de vacaciones porque empezaba la campaña y, a la semana de que volví, falleció la madre de Alberto. Me invitó a comer y ese fin de semana lo anunció Cristina como candidato”, relató Maturana en Ensobrados con Fabián Doman.