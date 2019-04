Rodrigo Noya salió al cruce de su ex con un polémico posteo junto a su hijo

Rodrigo Noya generó una polémica al responder a un posteo de su ex mujer, Sofía Sorrenti, completamente desnuda.

La joven expresó: "hoy me enredo, hoy me quiero, me abrazo y me digo que quizás lo que me hacía sentir tan débil y me ponía tan triste era mi propio abandono". La imagen era de ella, de espaldas y abrazándose, desnuda en la ducha.

.

Luego de eso, el actor realizó una publicación que sonó a una burla. "Así respondemos", expresó. En la foto estaban él y el hijo que tuvieron con Sorrenti sacando la lengua.

Las críticas fueron muchas. "¿Siempre lo metes a tu hijo en problemas de los grandes?", "Ridículo, no hay otra palabra que te califique", "horrible, todo vuelve tené cuidado cuando te llegue", "tendrías que ayudar a tu hijo en el proceso de la separación, él es chico y no entiende porque mamá y papá no están más juntos", fueron algunos de los comentarios que recibió.