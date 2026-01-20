Rock y fiesta en el Parque Ferri: la imperdible grilla de artistas para los Carnavales de Luján

Una jornada pensada para disfrutar el carnaval con amigos y familia en el corazón de la "Tierra del Malbec" con música de primer nivel. Así se vivirá en Luján de Cuyo.

La temporada de verano en Mendoza se prepara para uno de sus platos fuertes con una propuesta que combina historia, rock y arte visual. El próximo sábado 14 de febrero de 2026, coincidiendo con el día de los enamorados, el Parque Ferri se transformará en el epicentro de los festejos de carnaval en Luján de Cuyo.

lujan carnaval El evento tendrá entrada libre y gratuita para que toda la comunidad pueda disfrutar de los shows nacionales. Municipalidad de Luján de Cuyo Bajo la consigna de una celebración abierta para toda la familia, el municipio confirmó una grilla de lujo con entrada libre y gratuita, apostando a figuras de exportación para jerarquizar un evento que ya es un clásico del calendario mendocino.

Grilla confirmada: Miguel Mateos y Kevin Johansen ¡Se vienen los Carnavales en Luján de Cuyo !Nos volvemos a encontrar en familia y con amigos La grilla completa del gran festejo. Instagram - Luján de Cuyo El gran imán de la jornada será, sin dudas, Miguel Mateos. El referente indiscutido del rock en español llevará sus clásicos al escenario lujanino para hacer vibrar a varias generaciones.

Pero la propuesta no termina ahí; la sofisticación y el ritmo llegarán de la mano de Kevin Johansen, quien se presentará junto a su banda The Nada y contará con el valor agregado de los trazos de Liniers, recreando ese ecosistema visual y sonoro tan característico que fusiona diversos géneros con el dibujo en tiempo real.

Miguel Mateos vuelve a la tarima provincial. Miguel Mateos será el encargado de ponerle todo el rock nacional a la noche lujanina en el Parque Ferri. Archivo MDZ La energía local y la frescura emergente también tendrán su espacio destacado. La cartelera se completa con las actuaciones de Meliza Blanco y New Jem, quienes compartirán escenario con Los Bourbones. Este abanico de estilos busca garantizar que el espíritu festivo del carnaval se mantenga en alto desde el primer acorde, ofreciendo una experiencia vibrante y ecléctica en un entorno al aire libre ideal para las noches cálidas de febrero.