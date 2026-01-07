Roberto Pettinato quiso bromear sobre la situación en Venezuela y terminó siendo repudiado: "Nos quedamos sin..."

Un nuevo posteo de Roberto Pettinato en redes sociales volvió a colocarlo en el centro de la controversia. Esta vez, el músico y conductor quedó bajo la lupa por una publicación en Instagram que fue duramente cuestionada por usuarios, quienes la consideraron ofensiva en el contexto de la crisis que atraviesa Venezuela .

En la imagen, se puede ver a Pettinato posando frente a cámara acompañado por un mensaje irónico que rápidamente generó ruido: "¿Nos quedamos sin Rappi y está cerrando Cabify? Trump no puede hacerle tanto daño a varios países al mismo tiempo, cheee".

Las críticas no tardaron en llegar y apuntaron principalmente a la asociación entre la situación venezolana y los trabajadores migrantes que se desempeñan en aplicaciones de reparto y transporte en la Argentina. Para muchos usuarios, el posteo reforzaba estereotipos y banalizaba realidades atravesadas por la migración forzada y la precarización laboral.

La publicación que realizó el conductor en su cuenta de Instagram.

En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios negativos. Lejos de generar adhesión, la mayoría de las respuestas cuestionó el tono del mensaje y marcó que hay contextos que no admiten ironías livianas, especialmente cuando se trata de crisis sociales y humanitarias.

Entre las reacciones más visibles aparecieron reproches directos que apuntaron al historial mediático del conductor, recordándole viejas polémicas y cuestionando su autoridad moral para opinar sobre otros. También hubo mensajes de decepción de seguidores que aseguraron haber dejado de apoyarlo tras la publicación.

Además, varios usuarios buscaron desarmar el estereotipo implícito en el chiste, aclarando que el trabajo en plataformas como Rappi o Cabify no define nacionalidad ni merece ser usado como recurso despectivo.

Roberto Pettinato Instagram 2 Tras eliminar el posteo, el periodista lo compartió de nuevo. Captura de pantalla Instagram Rpettinato.

Ante la reacción adversa, Roberto Pettinato decidió borrar la publicación. Sin embargo, poco tiempo después, sorprendió al compartir un video con una captura de pantalla de un título de un reconocido medio de comunicación que daba cuenta de la polémica que él mismo había generado, y también con la imagen que había eliminado. En ese nuevo posteo, el conductor escribió un mensaje con tono irónico y provocador

"Milei...Lula...Trump...Maduro...¡¡¡¿¿¿y yo???!!! ¡¡¡¿¿¿Ocupando páginas de un diario tan importante de un país???!!! Sin duda, ¡soy el quinto Beatle!...Bueno, ahora en serio: les pido perdón y disculpas a todos porque... no tendría que haber borrado la publicación. Así es que, ahí va de vuelta.