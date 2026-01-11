Robertito Funes denunció a un hombre por amenazas y hay temor: "Hace guardia y..."

El periodista compartió una historia en su cuenta de Instagram y preocupó a sus seguidores. Los detalles en la nota.

Robertito Funes Ugarte es uno de los periodistas y cronistas más carismáticos que tiene la televisión. El comunicador realiza diferentes móviles y a lo largo de los años se ha ganado el cariño de la gente.

En las últimas horas reveló que fue víctima de una dura amenaza por parte de un hombre. Robertito decidió contar los detalles a través de un posteo en sus redes sociales donde compartió la cara de la persona y contó cómo fue la situación.

"Este es Martín Fonseca, un mafioso y violento", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram. Luego, agregó que la tensa situación ocurrió nada más ni nada menos que en la puerta de su vivienda, lo que genera en él más temor.

"Hace guardia en mi casa y en dos meses, ya me amenazó tres veces. Ayer quiso pegarme", comentó. También aclaro que lo insulta de diferentes maneras y la última amenaza fue hacia sus mascotas.