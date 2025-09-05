Ricky Sarkany fue denunciado por duros motivos en la Justicia: qué pasó con el diseñador

El empresario Ricky Sarkany se vio envuelto en una fuerte polémica tras la denuncia de Santiago Giménez, quien lo acusó de reaccionar de forma violenta y de robarle su cédula verde luego de un choque que protagonizaron recientemente.

Lo que parecía ser un simple accidente de tránsito en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 18 y medio, se transformó en un gran escándalo. El empresario Ricky Sarkany se vio envuelto en una inesperada polémica tras ser denunciado por el otro conductor, Santiago Giménez.

El denunciante aseguró que el empresario lo amenazó: "No sabés con quién te metiste".

Según el relato de Santiago Giménez, que se ha vuelto viral en las redes sociales, él fue el responsable del choque vehicular. Sin embargo, aseguró que la reacción de Sarkany fue completamente desproporcionada. El denunciante contó que el empresario bajó de su vehículo enfurecido, lo insultó en reiteradas ocasiones, golpeó el vidrio de su auto y le lanzó una dura advertencia.

"No sabés con quién te metiste", le habría manifestado el empresario, en un gesto de clara amenaza, según consta en la denuncia. Giménez confesó que en el momento del choque no se dio cuenta de que el otro conductor era Ricky Sarkany, pero que al conocer su identidad, la reacción del empresario cobró sentido.

Gz_9zO7WEAA1WkR Así quedó uno de los vehículos involucrados. X

El denunciante relató que la situación se volvió aún más tensa cuando le explicó a Sarkany que se encontraba yendo a ver a su hija, una beba de 45 días que estaba internada en un hospital. Pero, lejos de calmarse, el empresario se habría enfurecido aún más y lo habría llamado "asesino", a pesar de que los daños solo fueron materiales y nadie resultó lesionado.

denuncia contra ricky sarkany Ricky Sarkany se vio envuelto en un escándalo tras un choque. Captura de Desayuno Americano

El incidente alcanzó su punto más insólito cuando el empresario, tras una tensa discusión, habría tomado del capot del auto de Santiago Giménez su "cédula verde" y se habría retirado del lugar. Un hecho que el denunciante calificó de "robo" y que lo llevó a radicar una denuncia policial, lo que ha puesto al empresario en el centro de un curioso escándalo.