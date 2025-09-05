Rusherking se cansó y fue duro contra Ángela Torres por hablar demasiado sobre él

A meses de su separación, el conflicto entre Ángela Torres y Rusherking se reavivó. En una entrevista, la cantante se quejó de haber quedado en bancarrota por intentar seguir el ritmo de vida de su ex. La respuesta de Rusherking no se hizo esperar y dejó en claro que no tiene interés en el drama.

Con total sinceridad, Ángela Torres reveló que su noviazgo con el músico la dejó en una situación financiera delicada. "A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él", confesó.

"Entonces yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca", expresó Ángela con total honestidad. Sus declaraciones revelan la presión que sintió por seguirle el ritmo a su pareja y mantener una imagen que no se correspondía con la realidad.

La respuesta de Rusherking a los dichos de Ángela Torres

La respuesta de Rusherking no se hizo esperar porque el cantante, que suele mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus vínculos sentimentales, respondió a las acusaciones de su ex en su cuenta de X. Su mensaje fue contundente y con un tono de total indiferencia.

rusherking contra angela (2) La cantante confesó que quedó en bancarrota por su noviazgo. @rusherking

"Hasta aca me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto", lanzó Rusherking en un claro dardo a Ángela Torres. El músico dejó en claro que su intención no es seguir alimentando el drama mediático.

rusherking x angela torres Rusherking le respondió a su ex en la red social X. @rusherking

El artista cerró su mensaje con total dureza y siendo contundente, dejando en claro que el drama es algo que no le interesa. "No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un Fernet y a ver el partido jeje", finalizó, en lo que fue un cierre con total ironía.