En el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer información sobre los dichos de la actriz frente a la Justicia.

Romina Gaetani fue noticia en los últimos días luego de que Ángel de Brito dio a conocer que fue víctima de violencia de género por parte de su pareja. En medio de todo esto, en el programa de Mariana Fabbiani decidieron revelar el informe policial con la declaración de la actriz.

Martín Candalaft, periodista de policiales, mostró el documento e impactó a todos: "Se acerca a la guardia una femenina que sería Romina Gaetani, de 48 años de edad. Esta refiere de manera espontánea que mantuvo una discusión con su pareja por celos".

"Él revisa su teléfono y encuentra cosas viejas y le empieza a reclamar, iniciando una situación de conflicto, así también refiere que se siente descomensada y con dolores", expresa en otra parte el documento. También aclararon que tras esto decidieron asistirla solicitando de forma inmediata una ambulancia.

Revelaron detalles de la declaración de Romina Gaetani Revelaron fuertes detalles de la declaración de Romina Gaetani ante la Justicia Posteriormente a esto dieron a conocer finalmente que Luis Ramón Cavanagh, pareja de Gaetani, se encuentra acusado de "lesiones leves agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género".