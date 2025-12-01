El ciclo conducido por Santiago Maratea no logró los objetivos y salió rápidamente del aire de América.

El ciclo de juegos no cumplió con las expectativas. Foto: captura de video/ América TV.

Canal América había apostado fuertemente por Trato Hecho y se la jugó fuertemente en poner al influencer Santiago Maratea en la conducción. Sin embargo, el ciclo no cumplió con lo exigido y fue rápidamente sacado del aire luego de un inicio que parecía prometedor.

El día seis de octubre, el programa tuvo una de las peores mediciones en cuanto al rating. Es que tras solo salir al aire los fines de semana, Santi Maratea no pudo levantar cabeza y tan solo marcó 0.7 puntos de rating.

En medio de todo esto, quien decidió salir a hablar fue Mariano Chihade, CEO de la productora Mandarina. En una entrevista con Ángel de Brito confirmó el impacto que tuvo el paso negativo del ciclo de América y fue contundente con sus declaraciones.

Revelaron el impacto negativo que tuvo Trato Hecho a nivel económico Revelaron el drástico impacto que tuvo el fracaso Trato Hecho a nivel económico "A Mandarina le ha ido mal en varios programas, que yo los vi antes y dije 'esto es un éxito'... Por ejemplo Recreo en Vos", comenzó contando Mariano. Luego, agregó que "lo mismo que pasó con Trato Hecho, ahí entran las frustraciones y entra lo más costoso, que no es lo emocional, sino realmente lo financiero y perdés un montón de plata".