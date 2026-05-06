Revelan el romance de una famosísima conductora: "Él la presentó en..."

Los romances están a la orden del día en el mundo de la farándula. Pepe Ochoa, que reveló la nueva historia de amor de Jorge Rial, también contó que una conocida conductora y modelo se encuentra nuevamente en pareja.

El panelista de LAM dio todos los detalles en su programa de streaming que sale al aire por Bondi Live: " Él la presentó en sociedad, para decirlo de alguna manera, como su pareja , como su novia", comenzó diciendo el periodista.

"Tenemos fotos y tenemos videos... Está volviendo a apostar al amor luego de estar separada Luli Fernández y está en una relación con Micky . Ella está actualmente en Córdoba, viajó por esto y hace un tiempo que va y viene. Él también va y viene mucho ", contó Pepe Ochoa.

Revelan el romance de una famosísima conductora y los detalles sorprendieron a todos: "Él la presentó en..."

Respecto a la nueva pareja, Ochoa subrayó que "lo que me cuentan es que están muy contentos y que se los ve muy bien juntos. Él es un pibe que, bueno, no tuvo nunca una novia. Luli es su primera novia, él tiene cuarenta y pico de años"

Luli Fernández compartió un doloroso posteo en Instagram La panelista está pasando un difícil momento personal Foto: Captura de TV Luli Fernández, la conductora que volvió a apostar al amor. Foto: Captura de TV

"Ella pasa algún tiempo instalada en Córdoba. Y ahora esta boda fue como presentarse para todos. Ahí se los ve que están bien. La verdad que volvió a rehacer su vida amorosa", confirmó Pepe Ochoa.