Quique Felman dio a conocer detalles de cuando estuvo en su celda

El periodista se animó a dar detalles tras estar preso unos días en Estados Unidos. "Pedía comida y veía películas", relató.

Enrique "Quique" Felman estuvo 12 días preso en Estados Unidos, en el centro de detención Metro West, ubicado en el condado de Miami-Dade, tras ser imputado por presunto fraude contra el casino Resort World de Las Vegas. En las próximas horas el periodista llegará a la Argentina tras ser liberado. Luego de salir, él mismo se encargó de brindar algunos detalles de su estadía tras las rejas.

Lejos de la imagen de una celda tradicional, Felman relató que permaneció en un pabellón compartido con aproximadamente 80 personas, todos ubicados en camas marineras, pero con acceso a beneficios tecnológicos y gastronómicos impensados para una prisión sudamericana.

"Nos daban tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público, posibilidad de pedir comida y también una tablet donde podía escuchar música, ver películas o hablar por teléfono", expresó. Y añadió: "Fui inducido a participar en decisiones financieras y operaciones que no comprendía plenamente y que formaban parte de un esquema que me perjudicó gravemente".