¿Quién es el misterioso hombre que acompaña a Susana Giménez?

Susana Giménez no quedó afuera de las celebraciones por el Día de los Enamorados. Sorprendiendo a todos, la diva posteó una foto junto a un misterioso caballero.

"Happy Valentine’s", escribió Su junto al emoji de un corazón y la foto donde se la ve con un caballero.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios felicitando a la diva por su ¿nuevo amor?, mientras que otros seguidores se preguntaban quién es el hombre de la romántica postal.

Los corazones del filtro de Instagram que se ven en la imagen fueron los que llamaron la atención de la mayoría.

Desde hace años Susana asegura que no quiere saber nada con tener una pareja, y muestra que se lleva muy bien la soledad. Sin embargo, en una entrevista con Gente en 2017, aclaró: "No estoy tan sola... Salgo, tengo mis cositas. Lo que detesto es la convivencia. ¿Cuándo entenderá la gente que eso destruye por completo a las parejas? Me gustan los hombres más que nada en el mundo, pero no tanto como para volver a vivir con uno. El baño, el televisor y el tiempo ya son sólo míos, para siempre”, expresó la diva.

Facundo Moyano fue el último hombre al que fue vinculada sentimentalmente, aunque la relación siempre fue negada por ambos.

Fuente: Exitoína