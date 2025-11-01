"Puede ser mucho": el mensaje de Gastón Sardelli de Airbag sobre el dinero que se volvió viral

Gastón Sardelli de Airbag se volvió viral tras su reflexión sobre el dinero en el programa español La Revuelta. Qué dijo y qué comentaron sus hermanos.

La banda Airbag se convirtió en la sensación viral de la semana tras su participación en el programa de televisión español La Revuelta. Los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli se enfrentaron a la clásica y a menudo incómoda pregunta del ciclo, lo que llevó a una profunda y resonante reflexión sobre el dinero y la realidad social argentina.

La reflexión viral de Gastón Sardelli sobre el dinero: "Cualquier número que digas puede ser mucho" ¿Cuánto Dinero Tiene Airbag ? Los integrantes de Airbag fueron invitados al programa conducido por David Broncano, conocido por su estilo irreverente y por mantener una consigna fija en cada emisión: cuestionar a sus invitados sobre la cantidad de dinero que poseen en su cuenta bancaria. Al igual que ocurrió con otros artistas argentinos que pasaron por el show, los Sardelli demostraron cierta incomodidad al momento de responder la cifra.

Fiesta de la Cerveza 2023 Día 1-12 (15).jpg Airbag La reflexión de Gastón se volvió viral en X. Santiago Tagua/MDZ Ante la situación, fue Gastón Sardelli, el bajista y el mayor de los tres hermanos, quien decidió tomar la palabra para responder con total sinceridad. Gastón primero delineó su situación económica en el contexto local. "Cada uno tiene su casa, sus autos y eso, hoy en día en Argentina, eso es ser un rico. Calculo que en muchos lados también”, afirmó.

airbag portada Gastón Sardelli respondió la pregunta sobre el dinero. Instagram Sin embargo, el músico no se detuvo en su patrimonio y profundizó con una mirada crítica sobre la desigualdad social, contextualizando su respuesta en la compleja historia argentina: “No por el gobierno actual, sino por todos los gobiernos, incluyendo el actual, porque es una historia larga de nuestro país".

airbag show river Airbag ha explotado el estadio de River con sus shows. @airbag El bajista explicó la dificultad de hablar abiertamente de cifras millonarias en ese contexto: “Mucha gente no la pasa muy bien y la música, cuando te va bien, es realmente generosa y cualquier número que digas puede ser mucho“.