El exmandatario fue trasladado a un sanatorio tras otro inconveniente con su salud. En las imágenes, se lo ve acompañado de su reciente esposa, la ex Gran Hermano.

El inicio de semana se vio marcado por las primeras imágenes del exgobernador de Tucumán, José Alperovich, junto a su flamante esposa, Marianela Mirra, luego de que confirmaran su unión. La aparición se dio en un contexto médico, ya que el exfuncionario debió ser trasladado nuevamente hacia un centro de salud.

El exgobernador, quien cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual, se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria en su departamento de Puerto Madero, beneficio al que accedió por cuestiones de edad y salud.

El reencuentro público con Marianela Mirra Según detalló Ángel de Brito, el traslado no fue una decisión unilateral, sino que requirió de una logística legal específica debido a la situación procesal de Alperovich. "Tuvo un problema de salud y fue trasladado a un sanatorio. Con autorización judicial, por supuesto, dejó su hogar en Puerto Madero para un tratamiento médico".

Embed - Preocupación por la salud de José Alperovich: fue trasladado y apareció por primera vez con Marianela Mirra Lo que más llamó la atención de las imágenes difundidas fue la presencia de Marianela Mirra acompañándolo en todo momento. Esta es la primera vez que se los ve juntos públicamente tras la noticia de su casamiento, un evento que se mantuvo bajo perfil.

"Ahí se lo ve por primera vez con Marianela, su nueva esposa", comentó De Brito mientras se mostraban las imágenes de la pareja ingresando a la institución médica, que según trascendió sería el Hospital Italiano , donde Alperovich contaría con allegados en la dirección médica.