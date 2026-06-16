Preocupación por lo que le pasó a Denise Dumas: hizo un desesperado pedido en vivo por una dramática situación familiar

En los últimos minutos de la emisión de este lunes de LAM, Dumas dio detalles del duro momento que vive en su casa y solicitó la colaboración de la gente.

Momentos de preocupación atraviesa Denise Dumas tras la desaparición de Mina, la gata que la acompaña desde hace seis años. La panelista aprovechó su participación en televisión para solicitar colaboración y explicó que el animal se perdió durante la mañana del lunes. Además, pidió que cualquier persona que la encuentre se comunique con ella o la retenga hasta poder concretar el reencuentro.

La situación fue comentada durante una emisión de LAM, donde relató que la mascota se escapó luego de una serie de modificaciones que se realizaron en los alrededores de su vivienda. De acuerdo con lo que contó la modelo, una construcción cercana habría alterado la rutina habitual del lugar y eso pudo haber influido en la salida de Mina. "La fuimos a buscar y ya avisamos a los vecinos, pero no está", expresó Dumas.

Denise Dumas en LAM La panelista contó que su gata, llamada Mina, se perdió. Captura de pantalla Youtube América TV. La mayor inquietud de Denise radica en que la gata no suele alejarse de su hogar ni permanecer en la calle. Por ese motivo, desde las primeras horas comenzaron a recorrer la zona y a avisar a vecinos y conocidos para intentar localizarla cuanto antes.

Con el objetivo de ampliar la búsqueda, las redes sociales de LAM difundieron una fotografía del animal junto a algunos datos para facilitar su identificación. "Se llama MINA y se perdió en la zona de Plaza Mafalda, Colegiales. Los ojitos se le van", indicaron en la publicación. También detallaron que es de color negro y tiene ojos amarillos.

Denise Dumas gata Esta es la gata de Denise Dumas. Captura de pantalla X @elejercitodelam. Según precisaron desde el ciclo, la desaparición ocurrió en las inmediaciones de Plaza Mafalda, ubicada frente a los estudios de El Nueve. Además, compartieron un número telefónico para recibir cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.