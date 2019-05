Por dos mil pesos, Karina Jelinek hará una previa con sus seguidores

Karina Jelinek le propuso a su gente asistir a una previa, por dos mil pesos, como antesala de un sorteo: "No es joda , la inflación del mes de abril fue 3,4 por ciento una locura".

Consultada por Teleshow, explicó: "Como tengo muchos seguidores que siempre me piden que rife algo, se me ocurrió hacer regalos de mi línea de ropa interior entre otras cosas, hasta una pre, algunos insisten que rife una cena y me parece muy divertido interactuar".

Sobre los dos mil pesos que dice en la publicación que cobra por la previa, dijo que en realidad es algo simbólico, ya que es la primera vez que se le ocurre incluir su presencia como premio en uno de sus sorteos.

"Hay mucha inflación, hay que generar", le había dicho a Ángel de Brito en Twitter y al respecto explicó que lo dijo porque le había parecido gracioso. Sin embargo, aclaró: "Tampoco me sobra la plata, trabajo como cualquier persona y trato de generar todo el tiempo desde que tengo 17 años, con mis líneas, desfiles, campañas, todo".

"Ya me escribió un montón de gente, tanto chicos como chicas", agregó, que aún no terminó de definir la fecha de la rifa y contó que la gente le sugiere ideas de premios: "Algunos quieren una cena y ¡hasta me pidieron un beso!".

Para participar del sorteo, solo hay que comprar alguno de los productos de su línea de ropa interior: "Es un incentivo. La verdad es que hay mucha inflación, hice el concurso porque se vende poco", dijo sobre su estrategia de marketing.

"No es joda , la inflación del mes de abril fue 3,4 por ciento una locura. Algo hay que hacer para incentivar a mis seguidores que gracias a Dios tengo muchos. Es normal hacer un sorteo para que se incremente las ventas, pero aclaró que no vendo ninguna rifa para una salida conmigo, es un sorteo de base de personas que compren un set de productos", concluyó.