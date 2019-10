Por cuarto año consecutivo, Mendoza tiene representante en el Lollapalooza Argentina

Lollapalooza Argentina acaba de anunciar su lineup. Su edición 2020 tendrá una grilla importante de artistas y bandas de todo el mundo que se darán cita el próximo 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Se destacan Guns N’ Roses, la banda más importante del hard rock de todos los tiempos, Travis Scott, el rapero estadounidense más importante del momento que llega por primera vez a la Argentina, The Strokes, los neoyorquinos que marcaron los orígenes del indie rock, Lana Del Rey, la artista pop que logró cautivar a una nueva generación de amantes de la música, Martin Garrix, el exitoso músico y productor que se mantiene en el puesto N° 1 de los mejores DJs del mundo y Gwen Stefani, la icónica cantante que llevó al mainstream el girl power en los 90s, que se presentará por primera vez en nuestro país. Con más de cien bandas y artistas de los estilos más variados, la séptima edición del festival más importante de la Argentina será el evento del año.

Además, Mendoza dirá presente por cuarto año consecutivo, ya que la joven banda Alejo y Valentín fueron seleccionados. A la presentación de Usted Señalemelo en 2017, Mi Amigo Invencible y Luca Bocci en 2018, y Perras on the Beach en 2019, ya son cinco los artistas locales que se suman al festival internacional más importante de música en vivo realizado en nuestro País.

Sobre Alejo y Valentín

La banda está liderada por Alejo Llanes y Valentin Castro, jóvenes mendocinos de tan solo 19 años. Tocan juntos desde hace 10 años y en 2018 lanzaron su primer material discográfico "Peculiares", con la coproducción de Leandro Lacerna, y que cuenta con las participaciones especiales de Elbi Olalla, Daniel Martin, Fernando, Barrientos y Tilin Orozco.

Participaron en la edición 2017 de la Fiesta de la Cerveza, fueron parte del ciclo nacional Indie Fuertes (Teatro Selectro, Mendoza y Niceto Club, CABA), y compartieron escenario con artistas de la escena nacional.

Hace pocas semanas ganaron La Bienal Arte Joven, en un evento realizado en el Centro Cultural Recoleta (CABA). Gracias a esta distinción, fueron convocados al festival internacional Sonoroama, que se realizará en España.

La lista completa de artistas:

GUNS N’ ROSES – TRAVIS SCOTT – THE STROKES

LANA DEL REY – MARTIN GARRIX – GWEN STEFANI - ARMIN VAN BUUREN – VAMPIRE WEEKEND – CAGE THE ELEPHANT – JAMES BLAKE

BROCKHAMPTON – ALAN WALKER – ILLENIUM – REZZ – RATONES PARANOICOS - DUKI – THE LUMINEERS – KACEY MUSGRAVES – REX ORANGE COUNTY – RITA ORA A DAY TO REMEMBER – CHARLI XCX – PERRY FARRELL’S KIND HEAVEN ORCHESTRA - KING PRINCESS – LP –JADEN SMITH – LITTO NEBBIA – HAYLEY KIYOKO – WOS - AIRBAG – EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO – MADEON – NATHY PELUSO – RELS B - LAUV – EMMANUEL HORVILLEUR – DENZEL CURRY – KALI UCHIS - PALOMA MAMI –MIKA - CHRIS LAKE – R3HAB – J MENA – YUNGBLUD – LOUTA – PABLLO VITTAR – YSY A - BIZARRAP – AJR – TWO FEET – FABIANA CANTILO – SAN HOLO – FUEGO – AMAIA - EMILIA – YUNG BEEF – IDLES – TRUENO – DANI – WALLOWS – MASEGO – LA DELIO VALDEZ

THE HU – KAYDY CAIN – ZOE GOTUSSO – ELSA Y ELMAR – GIRL ULTRA

NATALIE PEREZ – LAS LIGAS MENORES – MAYE – AINDA – GHETTO KIDS – GOLDFISH - CIMAFUNK – BOOMBOX CARTEL – MS NINA – FELI COLINA – D3FAI – FLORIAN - LUCIA TACCHETTI – AXEL FIKS – MIRANDA JOHANSEN – PACO LEIVA – DABOW - METRO LIVE – DJ SKY – LIMON – ALEJO Y VALENTIN – EL BUEN SALVAJE – LOULY – REYDEL