Polémica: Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y estalla la indignación de los fans en redes sociales

El panorama musical hispano se ha visto convulsionado por una noticia de gran calibre: La Oreja de Van Gogh, la emblemática agrupación originaria de San Sebastián, País Vasco, ha confirmado el retorno de Amaia Montero como su figura principal, a tan solo un año de la desvinculación de Leire Martínez. Este movimiento, largamente ansiado por sus admiradores, se reveló a través de un comunicado conjunto que detalla la nueva configuración y los sentimientos que rodean esta etapa.

La vocalista se mostró junto a Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde en un video que sirvió de plataforma para el anuncio oficial. En su declaración, los artistas evocaron la profunda emoción del reencuentro tras el período de pausa: “Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos”, manifestaron en su cuenta de Instagram con un tono nostálgico.

El escrito, difundido en sus canales digitales, subraya la inmensa alegría del momento compartido: "Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo", aseveraron, reconociendo la magnitud del acontecimiento. Además, señalaron que este tiempo en su refugio donostiarra fue fructífero: "La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", se lee en el texto. En esta misma línea, el conjunto aseguró que en breve se revelarán más pormenores de sus planes venideros, pero enfatizaron la necesidad de comunicar su regreso: "Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

El mensaje, sin embargo, reveló también una importante baja en la formación histórica: Pablo Benegas, compositor y guitarrista, ha optado por un alejamiento temporal. “Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor. De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”, concluyeron Fuentes, Garde, San Martín y Montero, poniendo el acento en el vigor renovado de su amistad y su arte.

Reacciones encontradas de los seguidores en redes sociales La Oreja de Vangogh posteo El cuarteto de La Oreja de Van Gogh confirma su esperado reencuentro. Foto: Instagram @laorejadevangogh Si bien el comunicado cosechó miles de adhesiones, la vuelta de la vocalista original despertó fuertes críticas por las circunstancias que rodearon la salida de su sucesora. Un seguidor expresó su malestar con firmeza: “Me encantan. Pero lo que hicieron con Leire fue poco empático, nada de lo que demuestran en sus canciones. Pablo gracias por regresarme la esperanza y no prestarse a esto. Ósea, si los escucharé, porque la música me encanta, pero no sé porque siento que traiciono a alguien así”. Esta declaración encapsula el sentimiento de traición que perciben algunos ante la manera en que se gestionó el relevo.