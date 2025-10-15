El fuerte dato que reveló Marina Calabró tras la final de La Voz Argentina: "Luck Ra estaba..."

Luego de llevarse a cabo la gran final del programa, la periodista opinó al respecto en Lape Club Social y dio un dato clave.

La Voz Argentina cerró su temporada más comentada con una final que no pasó desapercibida. El cambio de reglas del programa, que reemplazó el clásico voto telefónico por extensas batallas, se mantuvo hasta el último minuto, ya que la definición se grabó previamente.

Además, Telefe solo anunció en pantalla quién quedó en primer lugar; el resto de los resultados se difundió a través de las redes sociales, lo que provocó un gran revuelo entre los seguidores del certamen.

La Voz Argentina (1) El programa finalizó el lunes. captura de video/ Telefe. Mientras que este martes en Lape Club Social, Marina Calabró reveló un dato sobre la final. "¡Faltó brillo! ¡No hubo ni papelitos! Es lo clásico en todos los programas, 'Los 8 Escalones', 'MasterChef'. Como estaba grabado había que limpiar cuatro veces, igual en MasterChef lo hacen, tiran los papelitos y después barren, pero lleva tiempo. Todo esto tiene que ver con que se estiró más de lo previsto entonces los jurados ya tenían otros compromisos e hicieron esta final grabada ¡que generó un revuelo tremendo!".

"Hay cataratas de tweets de gente indignada, y la verdad es que todos dicen, más o menos lo mismo. Y es que no sólo faltó emoción sino que al aire tampoco dijeron el orden en que salieron todos los concursantes, porque además eso lleva premio, pero lo comunicaron por las redes. Además, tampoco dieron porcentajes y achuraron el final. Fue extraño, corremos la responsabilidad del conductor, por supuesto, y también al jurado. Para mí, fue un deficit de producción", añadió la periodista.