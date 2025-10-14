La final de La Voz Argentina sin dudas dejó un gusto amargo y "con sabor a poco" en los fanáticos del programa nacional. Tras varios meses en emisión y con un público consolidado con la competencia, el cierre trajo más polémicas que contentamientos contra la producción de Telefe .

Y es que, el enojo del público no tuvo que ver con el ganador del reality, Nicolás Behringer; sino con la organización del canal de las tres pelotitas respecto al último programa: una culminación grabada de antemano, acusada de falta de naturalidad y hasta "sacada de encima"; considerando que posterior al cierre del certamen, daba continuidad a la programación, MasterChef Celebrity.

Antes de la emisión de la final, fue el influencer Bautista Díaz quien explicó la modalidad que sería utilizada para encarar el cierre de La Voz Argentina : cuatro finales distintos grabados con anticipación, pero con los votos del público contando hasta el final. Ahora, fue el propio presentador de la edición, Nicolás Occhiato , quien salió a dar motivos.

El también conductor en la mañana de Luzu TV, se refirió al certamen y no dudó en dar detalles: "No se si esto se cuenta, pero te digo la verdad boludo; no depende de mi sino de la necesidad del canal, obviamente".

Embed - Indignado con Telefe: Nicolás Occhiato criticó la final de La Voz Argentina y contó por qué no fue en vivo

"Hasta el corte se grabó todo el programa, cuando yo vuelvo del corte que digo 'vamos a conocer la ganador', del corte hasta el final se grabaron cuatro programas, en donde yo sacaba... y todos actuaron como que ganaron" , explicó el presentador.

Luego, detalló cómo se hizo el momento final, con su ganador: "Estaba toda la producción en Telefe, esperando para ver, cuando yo digo 'acá se termina la votación y vamos al corte', está la escribana en el control y dijo 'ganó Nico Behringer' y pusieron el time de Nico".

image Nicolás Behringer, finalista de La Voz Argentina. Créditos: Instagram / lavozargentina

Visiblemente en desacuerdo con la decisión, expresó: "Obviamente que eso hace que la final pierda emoción, de hecho no hubo papelitos, ni cosas porque no dabamos a tiempo de grabar".

También, expuso los motivos de Telefe: "Nunca es así la final de la voz, que pasa, el canal tenía la necesidad de que durara un mes más y las agendas de los jurados no estaban para que ayer podamos estar en vivo".

Por último, cerró con una frase letal contra la producción: "La final debería haber sido hace un mes, pero lo cuento así para que se entienda el por qué de la poca emoción para un laburo que se hizo muy groso, un laburo de la conch* de la lora".