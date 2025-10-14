Así fue la verdadera reacción de Nicolás Behringer al enterarse que ganó La Voz Argentina: el emotivo video

El joven de 28 años disfrutó del último programa rodeado de amigos. Su reacción no tardó en volverse viral: los detalles.

Nicolás Behringer se consagró campeón de la quinta temporada de La Voz Argentina en el marco de una final marcada por el descontento del público y fuertes reclamos hacia la organización del canal de las tres pelotitas. Sin embargo, su reacción real fue publicada en las redes sociales y así se enteró de su triunfo.

Según explicó Nicolás Occhiato para Luzu TV, el programa tuvo cuatro finales distintos. Esto se dio de dicha forma ya que el certamen se extendió un mes más y los jurados no podían presenciar la culminación del reality por cruces entre agendas y responsabilidades.

Por lo que, los cuatro finalistas: Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez, tuvieron que hacer el respectivo "acting", desconociendo la elección final. Pero, ¿cómo fueron las verdaderas reacciones ante los resultados? El campeón por supuesto, demostró total emoción.

La verdadera reacción de Nicolás Behringer Embed - Así fue la verdadera reacción de Nicolás Behringer cuando se enteró que ganó La Voz Argentina Rodeado de amigos y en la comodidad de una casa, el artista presencia tras la pantalla de un televisor la gran final de La Voz Argentina. Mientras se escucha la voz de Nico Occhiato decir "Amigas, amigos... este sobre contiene al ganador o ganadora de La Voz Argentina 2025".

Al momento de gritar el nombre de Nicolás Behringer, la emoción fue absoluta. El joven de 28 años con una profunda historia de vida se tapó la cara y entre lágrimas, abrazó a los presentes, quienes también no pudieron contener los gritos de la felicidad.