A qué hora se estrena Culpa Nuestra por Amazon Prime Video en Argentina: todo a saber

La tercera y última película de la trilogía Culpables llega cargada de espera y emoción por muchos fanáticos: los detalles.

El reloj que marcaba la espera llegó a su fin, pues Culpa Nuestra llega a Amazon Prime Video para quedarse y cautivar los corazones de los fanáticos de la tercera entrega española. Tras su anuncio hace varios meses atrás, finalmente se dio a conocer el horario de estreno de la película.

La novela escrita por Mercedes Ron tomó un rol importante a nivel juvenil, pues el amor prohibido entre Nick y Noah debe tener un cierre. Con una boda como evento que vuelve a reunirlo luego de varios años sin mirarse las caras, la tensión es completa y la ansiedad de lo que vendrá es inminente.

¿Qué pasará entre los protagonistas?, se habló de un embarazo, de infidelidades y un amor que prevalecerá pese a los malos entendidos. Sin embargo, no se sabrá el desenlace hasta su estreno. Pero, ¿Cuándo debuta en la plataforma?

¿A qué hora se estrenará la película? culpa nuestra Una película muy esperada por fanáticos y curiosos. Créditos: Amazon Prime La película estará disponible en Prime Video el 16 de octubre a partir de las 12:00 a.m. (hora del Pacífico, EE.UU.), es decir, en la medianoche de Los Ángeles. Este es el horario para otros países, incluida la Argentina:

EE.UU. (Pacífico, PT - PDT): 12.00 a.m.

EE.UU. (Este, ET - EDT): 3.00 a.m.

México (CDMX): 1.00 a.m.

Guatemala: 1.00 a.m.

Honduras 1:00 a.m.

El Salvador: 1.00 a.m.

Nicaragua: 1.00 a.m.

Costa Rica: 1.00 a.m.

Panamá: 2.00 a.m.

Colombia: 2.00 a.m.

Perú: 2.00 a.m.

Ecuador: 2.00 a.m.

Venezuela: 3.00 a.m.

Bolivia: 3.00 a.m.

Paraguay: 3.00 a.m.

Chile: 3.00 a.m.

Argentina: 4.00 a.m.

Uruguay: 4.00 a.m.

Brasil (Brasilia, BRT): 4.00 a.m.

España (Madrid): 8.00 a.m.

Reino Unido (Londres): 8.00 a.m. ¿Quiénes estarán en la película? image El elenco principal. Créditos: Instagram / itsnicolewallace Además de Nicole Wallace y Gabriel Guevara, el elenco de Culpa nuestra incluye a Fran Morcillo, Marta Hazas, Iván Sánchez, Goya Toledo, Víctor Varona, Eva Ruiz, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño.