"Pide ayuda a gritos": la incomodidad de Julieta Prandi que nadie notó en el último programa de Gracias por venir cuando Claudio Contardi le dedicó unas palabras

Un momento del último programa de Gracias por venir llamó la atención por la reacción de Julieta Prandi frente a Claudio Contardi

El juicio de Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi llegó a su fin este miércoles con un veredicto histórico: el tribunal lo condenó a 19 años de prisión por violencia física, psicológica y abuso sexual agravado, tras escuchar los testimonios de testigos y las declaraciones de la propia conductora.

El anuncio de la sentencia, previsto inicialmente para las 11 de la mañana, sufrió algunos retrasos. Julieta Prandi arribó pasadas las 11:30 acompañada de su pareja, Emanuel Ortega, mientras que su abogado, Fernando Burlando, explicó que la modelo se encontraba emocionalmente "incontenible", motivo por el cual se demoró su llegada al tribunal.

Julieta Prandi Julieta Prandi no estuvo presente en la lectura del fallo. Gentileza RS Durante la lectura del fallo, Julieta no estuvo presente, y tras conocerse la condena, Claudio Contardi fue detenido de inmediato por las autoridades, poniendo fin a un largo proceso judicial.

En paralelo al proceso judicial, el último programa de Gracias por venir, gracias por estar , emitido a mediados de diciembre del 2014, tuvo un momento que en el último tiempo llamó la atención. Y es que en aquella emisión, Claudio Contardi fue invitado junto al hijo que tienen en común para que le dedicara unas palabras a la modelo.

Este fue el último programa de Gracias por venir, gracias por estar ÚLtimo Programa De Gracias Por Venir, Gracias Por Estar "¿Qué sentiste hace tres minutos cuando la escuchaste a hablar a tu mujer de vos?", le preguntó Gerardo Rozín a Contardi. "La verdad... me vive sorprendiendo, emocionando y como te digo siempre, sos grosa", le dijo Claudio a Julieta.