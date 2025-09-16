Pepe Cibrián llevará a la Justicia a la familia de Ángel Mahler por escandalosas razones

El reconocido productor teatral no dudó en denunciar a los familiares de su exsocio y amigo por una serie de polémicas irregularidades con el compositor.

La disputa legal iniciada por el reconocido director teatral Pepe Cibrián en contra de los sucesores de Ángel Mahler permanece activa, marcada por acusaciones de gravedad. El comunicador Juan Etchegoyen reveló en su espacio de Radio Mitre Live, una reciente acción judicial emprendida por el artista, fundamentada en presuntos delitos de “fraude y estafa”. El conductor incluso anticipó que la causa podría ampliarse con cargos de mayor peso en un futuro próximo.

Pepe Cibrián enfrentado judicialmente con los familiares de su exsocio y amigo Durante su emisión, el periodista profundizó en los orígenes del acuerdo comercial que hoy es objeto de controversia. "Quiero contarles que hay una nueva denuncia de Pepe Cibrián a la familia de Ángel Mahler y la carátula de esto que tengo en mi poder es por fraude y estafa y puede que en unos días se agregue una carátula todavía más grave a esto". Además agregó: "Es fuerte lo que te voy a decir en este programa. En abril de 2024 se reestrena ”El Jorobado de Paris", 6 funciones en el Luna Park y una gira nacional hasta julio de ese mismo año. Ángel Mahler 40%, Pepe Cibrián 40% y un empresario llamado Daniel Macon 20% eran los socios", expuso. Esta sociedad, aparentemente clara en su constitución, sentó las bases para el posterior conflicto.

El punto de quiebre, que generó que todo sea expuesto en la Justicia, se habría producido al finalizar las presentaciones, cuando llegó la hora de evaluar los resultados financieros. Según el relato de Etchegoyen, al examinar los documentos enviados por Macon, se detectaron partidas sospechosas y cifras que no coincidían con los desembolsos reales, citando como ejemplo “6 millones de pesos cuando se habían pagado 2 millones de pesos”. La situación se complejizó con el hallazgo de aportes de sponsors que no fueron declarados, lo que motivó una solicitud de auditoría por parte de Cibrián, la cual, al parecer, nunca fue atendida.

Juan Etchegoyen contó los escandalosos detalles de lo que reclama Pepe Cibrián Juan Etchegoyen reveló detalles de la denuncia que Pepe Cibrián le hizo a la familia de su exsocio Juan Etchegoyen reveló detalles de la denuncia que Pepe Cibrián le hizo a la familia de su exsocio Video: Mitre Live

La respuesta formal de la otra parte no se hizo esperar, pero fue categórica y contraria a lo esperado. “Envían una carta documento a cada uno y la respuesta fue que el señor Pepe Cibrián no era socio de ellos que solo era el director y que le pagaban lo que correspondía por eso”, destacó el comunicador. Esta negación de la existencia de una sociedad comercial habría dejado al artista devastado y sin más opción que recurrir a la Justicia para defender sus derechos.