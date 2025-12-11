Peligro al borde del escenario: Bad Bunny sufrió una aparatosa caída en pleno concierto

El esperado inicio de la gira mundial del cantante en la capital mexicana tuvo un preocupante momento que se robó la atención de los miles de asistentes.

Bad Bunny, el astro del reguetón, cuyo nombre es sinónimo de récords de asistencia, dio inicio formal a su gira mundial DtMF World Tour 2025 ante una multitud enardecida en la Ciudad de México. El Estadio GNP Seguros fue el escenario elegido para el primero de una serie de ocho conciertos programados en suelo azteca. La expectación era palpable: más de 60.000 fans, muchos de los cuales enfrentaron largas horas de acampe para asegurarse una ubicación privilegiada, presenciaron un debut que combinó euforia y un breve pero resonante incidente en vivo.

El momento que detuvo la respiración de miles ocurrió mientras el artista puertorriqueño interpretaba uno de sus temas más conocidos, “La Casita”. El número requería que el músico se desplazara hacia una plataforma secundaria ubicada estratégicamente en el centro de la sección General B del recinto. Fue precisamente en el trayecto hacia este punto focal que el cantante perdió momentáneamente el equilibrio y tropezó, generando una reacción inmediata de sorpresa y exclamaciones entre los asistentes por la peligrosa caída pegado al borde del escenario.

A pesar de la brusquedad del accidente, la reacción del ícono global demostró su profesionalismo y manejo escénico. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, se reincorporó con una agilidad notable. La situación, en lugar de generar incomodidad, fue manejada con total naturalidad por el intérprete, quien transformó el percance en un motivo de conexión con el público al sonreírle a la situación.

Tras el pequeño impasse, la energía no tardó en regresar al máximo nivel. El intérprete de Tití Me Preguntó revitalizó el ambiente con un grito de guerra: "¡México, con las manos arriba!". El pedido encendió nuevamente el entusiasmo colectivo, demostrando que el show debía continuar. Este debut en el Estadio GNP Seguros no solo será recordado por el tropiezo, sino también por el diseño innovador de la puesta en escena, especialmente la "casita", que limitó la visibilidad desde ciertos puntos, un detalle que ha generado algunas críticas entre los usuarios en plataformas digitales, a pesar de ofrecer una perspectiva única.