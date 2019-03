Paul McCartney se refirió a las denuncias contra Michael Jackson

Paul McCartney dio su comentario luego del estreno de Leaving Neverland, el documental de HBO en el que Wade Robson y James Safechuck denuncian a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran menores de edad.

Las declaraciones del ex Beatle fueron dadas ayer en diálogo con Radio Futuro, la emisora chilena que lo entrevistó con motivo de su visita a Santiago de Chile, donde se presentó anoche con el primer show de su gira por Sudamérica.

En relación al tema, Paul afirmó: "Creo que es difícil y triste. Michael Jackson era un gran artista, que nos enseñó mucho, pero todo lo que ha pasado hace las cosas difíciles. No sabía de su lado oscuro". Además, sostuvo que entiende plenamente el enojo de la gente con el artista, pero que él prefiere quedarse con los buenos recuerdos.

El debut de Freshen Up Tour en Sudamérica tuvo lugar en el Estadio Nacional de la Santiago de Chile. Ante más de 50 mil personas, McCartney se lució con uno show de 3 horas en el que no faltaron los clásicos de The Beatles.

A casi 3 años de su última visita a nuestro país, el artista llegará a la Argentina el próximo sábado 23 de marzo para presentarse en el Campo Argentino de Polo.