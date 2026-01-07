Pasó en vivo: un famoso conductor se quedó sin palabras al enterarse de la nueva cifra que ganaría Mauro Icardi

Mauro Icardi tiene contrato con el Galatasaray hasta junio de 2026 y, si bien el club turco evalúa extender su vínculo, las negociaciones no aparecen sencillas. Hace pocos días trascendió que la dirigencia estaría dispuesta a ofrecerle una renovación, aunque sujeta a una condición que podría tensar el acuerdo entre las partes.

Según medios de Turquía, la propuesta incluiría un nuevo contrato por dos temporadas, con una segunda opción condicionada, pero con una reducción salarial significativa. El delantero argentino, que actualmente percibe cerca de 10 millones de dólares por año, debería aceptar una rebaja cercana al 50%.

En Mediodía Noticias , se abordó el tema y May Martorrelli expresó al respecto: "Cuando vos te acostumbras a ganar esos diez por año, evidentemente mantenés toda una estructura alrededor de eso".

Fue entonces cuando Luis Otero , conductor del ciclo, dijo: "Pero, escuchame, en vez de ganar ochocientas lucas por mes, gana cuatrocientas por mes. Sigue siendo obsceno".

"Es un muy buen contrato el que tiene actualmente. Para que tengan una idea, Mbappé, que es una mega estrella internacional, gana cuarenta en el Real Madrid; y Mauro gana diez, no está mal. Ahora le ofrecen cinco", añadió otro de los comunicadores presentes.

Luis Otero Se Quedó En Blanco Cuando Escuchó La Nueva Cifra Que Cobraría Mauro Icardi En El Galatasaray

Tras ese comentario, Otero quedó en silencio durante algunos segundos, lo que no pasó inadvertido para el resto del equipo. La escena despertó risas en el estudio y bromas de sus compañeros, quienes señalaron que "se quedó pensando en la guita".

"La neurona empezó a rebotar de pared a pared del cráneo, la calculadora no me funcionaba. Pará que hago cuentas en la pausa", respondió entre risas el conductor.