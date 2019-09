Pampita, sobre el episodio entre Tini Stoessel y Axel: "Esa cara lo dice todo"

El incómodo momento entre Tini Stoessel y Axel durante una entrevista en Madrid sigue generando repercusiones, las cuales se acrecentaron tras las declaraciones de la periodista Paula Galloni, recordando un episodio de acoso que vivió con el cantante.

Ahora fue Pampita quien se refirió a los hechos y dio su punto de vista pese a las aclaraciones que dieron los artistas: "Yo la veo incómoda en serio a Tini. Esa cara... Tini está en los medios hace un montón", comentó.

"Ella sabe cómo manejarse, sabe cuándo una cámara está encendida. Acá estaban dando una nota, ¡y ella tiene mala cara de verdad! No es que la agarraron desprevenida", indicó en Pampita Online y agregó: "No es que la agarraron desprevenida. Se ríe para disimular, no es que le parece gracioso".

Por otro lado, la modelo también se refirió a la foto que luego publicó el cantante donde se lo ve abrazando a Tini y a Lali Espósito, quien también estaba en la entrevista: "También la está abrazando mucho más a Tini que a Lali, no es el mismo abrazo que le da a Tini", marcó. Y un rato más tarde añadió: "Siento que la abraza mucho, ¡esto es un abrazo de una pareja!".