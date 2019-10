Pampita cuestionó a las fans de Axel: "Tendrían que ser más sororas"

Carolina "Pampita" Ardohain habló sobre las denuncias por abuso sexual simple contra Axel radicada en Cipolletti. Lo hizo durante una nueva edición de su programa Pampita Online y defendió a la víctima.

La conductora aseguró que vio muchos comentarios de fanáticas del cantante cuestionando por qué la joven no denunció antes y acusándola de "querer fama", a lo que respondió: "Esto lo decimos desde principio de año: las víctimas no dicen que fueron acosadas o violadas en el momento, muchas no lo dicen nunca en sus vidas y muchas lo dicen cuando son adultas. Causa mucha culpa, mucha vergüenza. Uno no quiere ser estigmatizado en el lugar en donde vive".

Además, aseguró que "hay que entender a la víctima" y le pidió a las fanáticas de Axel que "sean más sororas". "Entiendo el cariño que le tienen a Axel como artista, no estamos diciendo que sea culpable, pero si se inicia este proceso yo me voy a poner del lado de la víctima", afirmó.

Finalmente, Pampita reflexionó: "Seamos más compañeras entre las mujeres, por más fanatismo que tengamos con alguien que está en el medio y es muy exitoso, pongámonos en el lugar de la mujer, de mujer a mujer. Me parece que tenemos que empatizar con eso", concluyó.

Recordemos que desde la Fiscalía cipoleña confirmaron que se trata de una denuncia por un delito contra la integridad sexual contra Axel e informaron el hecho habría ocurrido en 2017 en el marco de la Fiesta Nacional del Petróleo, en Catriel.