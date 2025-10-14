Palito Ortega explicó el motivo de salud que lo obligó a cancelar su show: "Cosa rara"

Las alarmas se encendieron el pasado fin de semana cuando Palito Ortega tuvo que suspender a último minuto su presentación en Paraná , prevista para el domingo 12 de octubre. La información fue comunicada a través de la cuenta de Instagram del artista.

"Por motivos de salud , Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show del domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, Paraná ", dice el posteo de la cuenta del cantante.

En una charla con su amigo Juan Alberto Mateyko en Radio Mitre Córdoba, Palito explicó el problema de salud que lo obligó a suspender la función, que fue reprogramada para el domingo 9 de noviembre.

"Estoy medio cachuzo pero bueno, qué se le va a hacer. Me agarró una cosa rara que me molesta la cara, me duele un poco", contó el artista.

"Si me agarra un día antes no podía hacer el Ópera, al otro día empecé con las molestias. Es un herpes que te sale en la cara y vos decís: '¿Justo en la cara y no sé de dónde?'", explicó Ortega.

"Puede ser un virus, no sé", comentó sobre el herpes en cuestión. "Dolor siento poco pero es la molestia porque se me hincha el perfil derecho de la cara. Estoy tomando la medicación que me han indicado y espero que pase pronto y poder retomar todos los compromisos que tengo pendiente", detalló sobre los síntomas que tiene.

Por otro lado, Julieta Ortega llevó tranquilidad respecto al estado de salud del cantante y, en diálogo con Teleshow, aseguró: "Tiene herpes zóster, nada grave pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente".