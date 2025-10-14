Presenta:

Netflix: las dos películas asiáticas que son los estrenos más importantes de la semana y no te podés perder

Esta nueva semana de octubre llega con increíbles estrenos a la plataforma de Netflix y Asia es el continente que explota todo su potencial.

Antonella Ramírez

Los film que prometen arrasar. Foto: Archivo/ MDZ.

El servicio de streaming Netflix no deja de lado en su propósito de sorprender a sus suscriptores y esta semana, que abarca desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de octubre, llega con dos producciones cinematográficas que prometen ingresar rápidamente en la lista de pendientes del público, cada una dirigida a un espectro totalmente diferente de espectadores.

El streaming continúa consolidándose como la principal fuente de entretenimiento, y por ello, la plataforma presentó dos estrenos que van a captar la atención de los cinéfilos. En ambas ocasiones, los nuevos contenidos han sido creados en Asia y prometen ser de las mejores películas de este mes.

Dos estrenos imperdibles en Netflix para esta semana

Todos te quieren cuando has muerto

Fecha de estreno: 14 de octubre

netflix estrenos
Todos te quieren cuando has muerto.

Sinopsis: Dos empleados de banco desvían fondos de la cuenta de una clienta fallecida y, sin buscarlo, quedan enredados en el submundo criminal de Pattaya.

Elenco: Theeradej Wongpuapan, Vachirawich Wattanapakdeepaisan y Chulachak Chakrabongse

Románticos anónimos

Fecha de estreno: 16 de octubre

netflix estrenos (1)
Románticos anónimos.

Sinopsis: Una chocolatera brillante a quien le incomoda el contacto visual conoce a un heredero que no puede tocar a nadie. Pero, por alguna razón, entre ellos las barreras no existen.

Elenco: Shun Oguri, Han Hyo-joo y Yuri Nakamura.

