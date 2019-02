Oscar 2019: los mejores momentos de la ceremonia

La edición número 91 de los premios Oscar se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood realizó la entrega de estatuillas a las mejores producciones y los artistas más destacados del séptimo arte en una ceremonia que, por primera vez en 30 años, no contó con un conductor.

La ceremonia empezó a las 22 con un show de la mítica banda Queen. El guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el vocalista Adam Lambert interpretaron los famosos temas We are the champions y We will rock you.

foto

La primera ganadora de la noche fue Regina King, en la categoría mejor actriz de reparto, por If Beale Streets Could Talk. "Esta cinta es para los que creen en lo imposible", dijo la artista.

video

En la siguiente categoría, la de mejor maquillaje y peinado, se impuso Vice, gracias a la labor que hizo el equipo con el actor Christian Bale, que logró "convertirlo" en el ex vicepresidente de la administración de George Bush, Dick Cheney.

video

Una de las categorías más importantes, la de mejor película extranjera, le dio su segundo premio a Roma. El actor español Javier Bardem dijo "no hay fronteras ni muros que frenen el talento", antes de presentar al ganador.

video

Mahershala Ali fue el ganador del premio a mejor actor de reparto. "Gracias a mi compañero Viggo (Mortensen) y a Peter Farrelly", dijo, en relación a su colega y al director de Green Book.

video

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la aparición de Lady Gaga y Bradley Cooper, los protagonistas de A star is born. Juntos, interpretaron Shallow.

video

Green Book, escrita por Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, se quedó con uno de los premios más importantes: el de mejor guión.

foto

La película de Spike Lee, BlacKkKlansman, consiguió su primer Oscar. Fue en la categoría mejor guión adaptado. "Quiero rendirle homenaje a nuestros ancestros que fundaron este país y presenciaron el genocidio de su pueblo", dijo el director.

video

Lady Gaga subió al escenario para recibir la estatuilla a la mejor canción del año por Shallow, el tema que interpretó en A star is Born, y le agradeció a Bradley Cooper por el logro: "No hay otra persona que hubiese podido cantar esta canción junto a mí como vos. Trabajé muy duro durante mucho tiempo".

video

El momento más emotivo de la jornada tuvo lugar con la proyección del video In Memoriam. La Filarmónica de Los Ángeles, con el venezolano Gustavo Dudamel a la cabeza, aportó su música. "¡Viva Venezuela libre!", exclamó el artista.

video

No hubo sorpresas en la categoría mejor actor: Rami Malek se alzó con la estatuilla por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. "Gracias Queen", dijo el actor, que se impuso a figuras de la talla de Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe y Viggo Mortensen.

video

En la mejor interpretación protagónica femenina se impuso Olivia Colman por La Favorita, la película de Yorgos Lanthimos. "Estoy muy estresada. Esto es muy gracioso. A las niñas que ensayan su discurso frente al espejo les digo: yo trabajaba limpiando, amaba mi trabajo y soñaba con esto".

video

Como no podía ser de otra manera, Alfonso Cuarón se llevó el premio a mejor director por Roma. "Quiero agradecer a la Academia por reconocer a una película sobre una empleada doméstica de origen indígena", indicó el mexicano, que le dio sus primeras tres estatuillas a su país.

video

Finalmente, Julia Roberts dio a conocer a la ganadora del premio a la mejor película: Green Book, el largometraje protagonizado por Viggo Mortensen y Mahershala Ali. "Esta es una historia de amor de unos a otros, a pesar de las diferencias. Si no fuese por Viggo no tendríamos película. Todo esto comenzó con él. Esto es para ti, mi amigo", manifestó el director Peter Farrelly.