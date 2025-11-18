"No hay ningún club en Argentina que pueda pagar esa cifra": revelan cuántos millones de euros cobra Mauro Icardi en el Galatasaray

Ozgür Sancar, periodista turco, contó en Tarde o temprano cuánto gana el futbolista y sorprendió al revelar la impresionante cifra en euros que percibe.

Mauro Icardi volvió a generar repercusión, aunque esta vez no por cuestiones personales ni mediáticas, sino por una cifra que dejó a muchos boquiabiertos: el extraordinario salario que percibe en el Galatasaray.

En el programa Tarde o temprano, el periodista turco Ozgür Sancar reveló la cifra exacta que Icardi cobra por su contrato con el Galatasaray. El dato, expresado en euros y presentado como "neto", sorprendió tanto a los panelistas como a los televidentes.

Mauro Icardi en Galatasaray 2 Icardi actualmente juega para el club de fútbol de Turquía, Galatasaray. Instagram Mauroicardi. "Hace tres años firmó contrato y cobra netos diez millones de euros limpios al año. No hay ningún club en Argentina que pueda pagar esa cifra, por eso solo tiene una opción que es renovar con el Galatasaray", explicó Sancar, marcando la enorme diferencia económica que separa al delantero del mercado local.

Actualmente, Icardi tiene vínculo con el club turco hasta junio de 2026, aunque existe la posibilidad de una rescisión anticipada en diciembre de 2025 por acuerdo mutuo. Sin embargo, según remarcó el comunicador, hay una intención clara de continuidad: el futbolista lleva años instalado en el país y se encuentra cómodo tanto en lo deportivo como en su vida personal.

mauro icardi (1).jpg Ozgür Sancar reveló cuánto gana el deportista en el equipo turco. Sancar también hizo un comentario sobre la presencia de la China Suárez en Estambul, señalando que "parece más modesta que Wanda Nara" y anticipando que podría recibir "varias ofertas en los días siguientes" para continuar su carrera artística en Turquía acompañando a Mauro Icardi.