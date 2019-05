Nicole habló del bozal legal contra Cubero y Viciconte: "No me busquen más"

Continúa la guerra entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte. Ahora la modelo impuso una medida cautelar para que el futbolista y su pareja no expongan públicamente a sus tres hijas. En caso de no respetarlo, deberán pagar una multa de 500 mil pesos.

Cansada de esta pelea, Nicole escribió un descargo en sus redes sociales sobre este enfrentamiento: "No tienen idea de lo que hablan, una lástima, ni los tiempos ni las formas, ni lo que pasé el día a día. Solo que yo no divulgo intimidades y demases, ni pienso hacerlo, crean que si hay abogadas de familia actuando y la Justicia concede los pedidos es porque pasan cosas que así lo ameritan".

"No deberían opinar sin conocimiento de causa sobre cosas tan íntimas, ni juzgar sin saber la interna real. Yo no voy a exponer lo que pasa en mi familia por respeto a mis hijas y a su padre, lo que suceda del otro lado, me excede. Esta es mi forma, y mi manera de resolver lo que no se puede (lamentablemente) con lógica y diálogo, respeten. Gracias", agregó. "Lo digo una vez, y no lo repito más. Salí 5 meses con una persona (a quien vieron mis hijas 2 veces en calidad de amigo) y 1 año con otra, blanqueado, y cualquier foto fue divulgado por terceros…", aclaró la popular modelo en la red social.

Anoten, callen, respeten y a mi no me busquen por que no hablo más del tema,Gracias! pic.twitter.com/vHsEJ4Kh1J — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 7 de mayo de 2019

En el programa Nosotros a la mañana, Neumann volvió a hablar sobre este conflicto para dejar en claro su postura: "No me busquen más porque no voy a hablar… Ayer me expresé en Instagram y Twitter. Es un tema muy delicado, no es un juego, es realmente un tema fuerte. Está mi familia y mis hijas involucradas en el medio. Yo estoy resguardando la intimidad, sobre todo de mis hijas".

En cuanto a la medida cautelar que pidió en la Justicia, la panelista explicó: "No tengo nada para decir, ya se habló con los abogados. Nadie va a decir nada a nivel público. Quedará todo en la intimidad de la familia. Esperemos que se resuelva todo como corresponde y nada más". Por último, agregó: "No quiero armar un circo de lo que está pasando adentro de mi familia".

Fuente: Teleshow