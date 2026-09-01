Netflix: todos los estrenos que llegan en septiembre y prometen conquistar a los usuarios

Agosto quedó atrás y, con el inicio de septiembre, Netflix compartió con los usuarios las nuevas series, películas y documentales que llegarán para renovar el catálogo en este nuevo mes. Sin duda, son producciones audiovisuales que te atraparán desde el primer minuto.

Con títulos que buscan convertirse en los grandes protagonistas del mes, Netflix vuelve a apostar por historias de distintos géneros para mantener a su audiencia frente a la pantalla. Estas son algunos de los estrenos que llegan al servicio de streaming.

Veinticinco años después del 11-S, este documental analiza cómo aquel fatídico día marcó a toda una nueva generación. Desde los niños que perdieron a sus padres en los atentados a los periodistas que dieron sus primeros pasos profesionales cubriendo la guerra contra el terrorismo, pasando por los jóvenes afganos y marines que sufrieron las consecuencias de la caótica retirada de EE. UU. de Afganistán.

Sus estremecedores testimonios muestran que el legado del 11-S no se mide solo por su trascendencia histórica, sino por las vidas que aún sigue marcando. El documental es uno de los más esperados y estrenará en Argentina el 2 de septiembre .

Un documental que observa, escucha y dialoga con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara, casi invisible, lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y conciertos por grandes ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Es también un recorrido por la vida de uno de los grandes artistas en español: sus amores y desamores, sus hijos y amistades, los excesos, las tragedias, los fracasos y los triunfos. La producción audiovisual estará disponible en Argentina a partir del 3 de septiembre.

¿Por qué me casé otra vez?

En ‘¿Por qué me casé?,’ de Tyler Perry, las parejas se reúnen para celebrar que Marcus y Angela han decidido darse el «Sí, quiero». Aunque han tardado bastante tiempo en volver a juntarse, no tardan en darse cuenta de que, por mucho que las cosas cambien, ellos siguen igual.

Ver que sus hijos cada vez se parecen más a ellos les obliga a reflexionar sobre el ejemplo que les han dado y a hacerse la eterna pregunta: ¿por qué se casaron?. La película estará disponible el próximo 9 de septiembre en Argentina.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Monstruo, la serie antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan premiada con el Emmy, regresa en 2026 con una cuarta entrega centrada en el primer «monstruo» femenino de la serie, Lizzie Borden.

Esta nueva producción audiovisual se suma a las temporadas anteriores que tuvieron como protagonistas los casos de Jeffrey Dahmer (2022), Lyle y Erik Menéndez en el año 2024 y a la historia de Ed Gein que se estrenó en el año 2025. La serie estará disponible en Argentina a partir del 17 de septiembre.

Unabomber

‘Unabomber’, inspirada en hechos reales, narra la transformación de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay), de joven prodigio de Harvard con tan solo 16 años al infame Unabomber.

Unabomber, una de las películas más esperadas. Foto: Netflix.

Tras someterse a los controvertidos experimentos psicológicos del profesor Henry Murray (Russell Crowe), los fantasmas de su pasado reaparecen décadas después, cuando la investigación para capturarlo, liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley), saca a la luz las escalofriantes consecuencias de la ambición y el aislamiento. La película estará disponible a partir del 25 de septiembre.

El problema final

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta.

Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. La película estará disponible a partir del 25 de septiembre.