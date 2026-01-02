Netflix tiene un ambicioso plan tras la compra de Warner Bros: podría hundir los cines para siempre

La plataforma de la gran N roja pretende que los grandes tanques de Warner lleguen al streaming a pocos días de su estreno.

El mapa de la industria del entretenimiento global atraviesa un sismo sin precedentes. Este viernes 2 de enero, mientras la posible adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix mantiene en vilo a los mercados, surgió un dato que encendió las alarmas en el sector.

La decisión de Netflix que hundiría a los cines del mundo Compra Netflix-Warner Bros - Interna 1 Netflix lo lograría todo con la compra de Warner Bros. Archivo MDZ La plataforma del "TUDUM" buscaría imponer una ventana de exhibición de apenas 17 días en las salas de cine antes de desembarcar en el streaming. Esta propuesta, filtrada por Deadline, choca de frente con las exigencias de gigantes como AMC, quienes sostienen que un plazo razonable no debería bajar de los 45 días para garantizar la rentabilidad de las salas.

netflix cine Las salas de cine de todo el mundo temen que el acortamiento de los plazos termine con el negocio tradicional. Archivo MDZ A pesar de que Netflix se comprometió a respetar las operaciones actuales del estudio, la intención de acortar drásticamente la permanencia de los títulos en cartelera es vista como una amenaza existencial para el circuito comercial. El conflicto es especialmente sensible considerando los proyectos de alto impacto que Warner tiene en carpeta, como Man of Tomorrow y The Hunt for Gollum, la esperada entrega de El Señor de los Anillos. Si estos filmes dejan de ser exclusivos de los cines tras solo 17 días, muchos temen que la concurrencia a las salas sufra un golpe irreversible.