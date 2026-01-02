Netflix dejará de funcionar en algunos televisores en 2026: cuáles son

Netflix confirmó que, a partir de marzo de 2026 , varios modelos de televisores inteligentes fabricados antes del año 2015 dejarán de ser compatibles con su aplicación oficial, lo que impedirá que los usuarios puedan acceder a series y películas directamente desde esos equipos.

La medida forma parte de una estrategia global de la empresa para optimizar su servicio , mejorar la calidad de imagen y sonido, y garantizar mayores estándares de seguridad y rendimiento en su plataforma. Según expertos, los modelos más antiguos no cuentan con el hardware y el software necesarios para soportar las versiones más recientes de la app.

Los usuarios afectados verán mensajes como “Netflix ya no está disponible en este dispositivo” al intentar abrir la aplicación, o bien no podrán descargarla o actualizarla en sus televisores.

Aunque no existe una lista oficial completa para todos los países, se sabe que muchos Smart TV fabricados antes de 2015 de marcas reconocidas como Samsung, LG, Sony y Panasonic se verán afectados por la restricción. Televisores antiguos que no pueden recibir actualizaciones de sistema operativo o que carecen de soporte para los nuevos protocolos de transmisión son los más perjudicados.

Esta decisión también sigue una tendencia similar que ya provocó que otros dispositivos antiguos, como reproductores de streaming o aparatos lanzados entre 2014 y 2016, perdieran compatibilidad con Netflix en los últimos años.

Netflix no correrá en algunos televisores desde marzo

Alternativas para seguir viendo Netflix

Para quienes desean continuar disfrutando de la plataforma sin tener que cambiar su televisor, existen varias opciones:

Dispositivos externos de streaming: Aparatos como Roku, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast permiten instalar la app de Netflix y conectarse por HDMI a televisores antiguos.

Consolas de videojuegos y reproductores multimedia: Muchos de estos equipos continúan siendo compatibles con la aplicación.

Computadoras o móviles: A través de la web o la app, siempre es posible transmitir contenido a través de Chromecast u otras tecnologías de casting, aunque esto puede variar según dispositivo.

La medida generó preocupación entre quienes aún utilizan televisores con más de una década de antigüedad, ya que obliga a invertir en nuevo hardware o en accesorios adicionales para continuar accediendo al servicio sin interrupciones.

Para muchos, es un recordatorio de que la rápida evolución tecnológica puede dejar obsoletos equipos que aún funcionan físicamente, pero que no cumplen con los requisitos técnicos de las plataformas modernas.