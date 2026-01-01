Netflix quiere arrasar en el inicio del 2026: las series y películas que llegan en enero
La plataforma de streaming más exitosa presenta grandes producciones audiovisuales.
Netflix se prepara fuertemente para este inicio del 2026 y llegan grandes estrenos de series y películas que prometen atraer a los diferentes usuarios. En esta nota te contamos las diferentes propuestas que están en el servicio de streaming.
El Tiempo de las Moscas
Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar. La serie argentina ya se encuentra disponible en la plataforma. }
El elenco es de primer nivel y cuenta con las actuaciones de Carla Peterson, Nancy Dupláa y Valeria Lois.
En Fuga
Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia… para siempre. La serie ya se encuentra disponible en la plataforma.
Elenco: James Nesbitt, Ruth Jones y Alfred Enoch
La Tierra del Pecado
Cuando un adolescente desaparece, una detective con vínculos personales con el caso se une a una tensa investigación que revela lealtades feroces y viejas disputas familiares. La serie se estrena el 2 de enero en la plataforma
Elenco: Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah y Peter Gantman
En Tierra de Santos y Pecadores
Un asesino a sueldo desilusionado sale de su retiro para realizar un último trabajo cuando un terrorista del IRA que huye de la ley llega a su tranquilo pueblo irlandés. La película llegará a la plataforma el 30 de enero y promete arrasar.
Elenco: Liam Neeson, Kerry Condon y Ciarán Hinds