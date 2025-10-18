Netflix: las mejores series y películas para maratonear este fin de semana

La plataforma FlixPatrol estableció el ranking de lo más visto en Netflix. Las mejores películas y series para ver este fin de semana.

Con la llegada del fin de semana, Netflix renueva su ranking de títulos más populares a nivel mundial. Las producciones estrenadas en 2025 dominan el Top 10 y muestran la variedad de géneros que hoy conquistan a los usuarios de la plataforma. A continuación, el ranking de lo más visto según FlixPatrol.

Las películas más vistas en Netflix En primer lugar se encuentra La mujer del camarote 10 (The Woman in Cabin 10), un thriller psicológico que sigue a una periodista atrapada en un crucero de lujo donde nada es lo que parece. Su trama tensa, inspirada en una novela, la posicionaron como la película más reproducida del mes.

Embed - La Mujer Del Camarote 10 Tráiler Oficial Netflix El segundo puesto lo ocupa Caramelo, una producción brasileña que combina drama y ternura a través del vínculo entre un chef y un perro mestizo. Estrenada recientemente, se mantiene entre las preferidas por su historia emotiva y por conquistar el corazón de los usuarios.

Embed - Caramelo - Trailer oficial En el tercer lugar aparece KPop Demon Hunters, una animación que mezcla acción, música y fantasía, donde un grupo de idols debe enfrentarse a fuerzas demoníacas para salvar el mundo. Su éxito global demuestra el furor por las producciones asiáticas en la plataforma, consolidándose como una de las películas más vistas de la historia.

Embed - Las guerreras K-pop: la razón del éxito de la película animada más vista de la historia de Netflix Las series más elegidas por los usuarios En el ranking de series, Reclutas lidera la lista. Se trata de una tragicomedia ambientada en los años 90 que sigue la historia de Cameron Cope, un joven que se une al Cuerpo de Marines de Estados Unidos mientras intenta aceptar su identidad y encontrar su lugar en el mundo. Esta serie ha generado grandes repercusiones, incluso llegando a "enojar" a la administración de Trump, que la calificó como "basura woke".