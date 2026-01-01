Morgan Freeman y un caso imposible: un tremendo drama de Netflix

Este drama de Netflix es el plan ideal para una noche de cine de gran calidad. Para Morgan Freeman cada minuto cuenta.

En un barrio donde el silencio es ley, una niña pequeña desaparece sin dejar rastro alguno. Patrick Kenzie acepta el reto de buscarla entre sombras peligrosas y vecinos que callan. Lo que parece un caso policial común pronto se transforma en un laberinto moral sin salida. Aquí la justicia tiene un precio alto y un sabor amargo. Se trata del drama"Desapareció una noche", de Ben Affleck y que puedes ver en Netflix.

Un drama imperdible en Netflix Boston es el escenario de una pesadilla que despierta los miedos. La madre busca respuestas mientras el alcohol nubla su juicio hoy. Los tíos de la menor prefieren ayuda externa para hallar esperanza. Es así como los investigadores privados entran en este juego sucio.

Embed - Drama Netflix Casey Affleck interpreta a un hombre con principios de acero sólido. Su compañera Angie lo apoya en cada rincón oscuro del vecindario. Ambos conocen las calles mejor que los oficiales con placa oficial. Saben hablar con gente que desprecia a todo aquel con uniforme.

Morgan Freeman aparece como el guía experto en casos de rapto. Su presencia da un aire de orden en medio del caos total. Dos agentes más se suman a la búsqueda contra el reloj veloz. La policía busca pistas lógicas mientras el tiempo vuela sin piedad.