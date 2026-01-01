Impresionante: así luce Elizabeth Hurley a los 60 años en bikini

Elizabeth Hurley a los 60: Animal print y piel de seda. Este ícono de la cultura pop que sigue vigente y radiante.

Elizabeth Hurley a sus 60 años cautiva y el mundo entero mira con asombro su reciente publicación en Instagram. La estrella británica luce un bikini animal print. A sus sesenta años, su figura brilla con una luz propia que deja sin aliento a todos sus seguidores.

Elizabeth Hurley da una lección para brillar La actriz decidió posar con un diseño animal print muy atrevido. Este estampado salvaje resalta su carisma y su porte de modelo internacional. Parece que los años pasan de largo sin tocar su piel tersa ahora. Es un look de alto impacto visual para este verano caluroso y seco.

elizabeth hurley2 Hurley nació el diez de junio y festejó su cumpleaños número sesenta. Desde su relación con Hugh Grant, ella atrae todas las miradas del cine. Hoy demuestra que la madurez es un estado de plenitud física absoluta siempre. Su cuenta de Instagram guarda belleza, elegancia y mucha clase.

Cómo luce su figura Existe un truco técnico detrás de cada foto que sube a internet. El gran fotógrafo Steven Meisel le dio una lección de imagen valiosa. Le enseñó la importancia de la luz trasera en cada toma de playa. Ese resplandor define los contornos y suaviza todas las sombras del cuerpo ahora.